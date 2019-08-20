Ласточкино гнездо отреставрируют за 79,5 миллиона рублей

Администрация дворца-замка "Ласточкино гнездо" объявила о начале реконструкции памятника архитектуры. Для этого здание главного архитектурного символа полуострова передано подписавшему контракт с министерством культуры Республики Крым подрядчику. Ремонт выполнят в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие РК и Севастополя до 2022 года".

9 августа подписан контракт стоимостью 79,5 миллиона рублей с подрядчиком из Чувашской Республики. Фирма специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, а также отделочных работах. В предыдущие дни из замка вывезли картины и предметы интерьера, чтобы освободить помещения для строителей.

Как сообщила "РГ" министр культуры РК Арина Новосельская, в техническом задании было прописано условие - победитель тендера должен иметь лицензию на право осуществления работ на объектах культурного наследия.

- Ввод объекта в эксплуатацию согласно условиям контракта - сентябрь 2020 года, но мы будем вести с подрядчиком переговоры, чтобы он успел завершить реставрацию к началу следующего курортного сезона.

В предыдущие годы в рамках противоаварийных работ была укреплена скала под памятником архитектуры. В министерстве культуры РК надеются, что реставрация замка позволит привести Ласточкино в полный порядок. Напомним, согласно утвержденному Главгосэкспертизой проекту, подрядчик отреставрирует перемычки оконных и дверных проемов, цокольную часть входной зоны и башни, стены первого этажа из тесаного камня, поверхности каминной трубы, верхние пояса башни. Также специалисты обновят исторические декоративные элементы фасадов, ограждения террасы, декоративные элементы флюгеров, установят художественную подсветку дворца и скалы под замком.

Как отмечают в администрации дворца-замка, во время ремонтных работ доступ на территорию Ласточкиного гнезда и к самому зданию останется открытым.

- Посещение территории "Дворца-замка "Ласточкино гнездо" бесплатное, - отметили в музее. - Услуги, оказываемые на прилегающей к дворцу территории, в том числе услуги парковки, фотосъемка, общественное питание, продажа сувенирной продукции и прочее, в стоимость посещения территории и выставки не входят. Эти услуги оказываются сторонними организациями и не относятся к услугам учреждения.

Справка "РГ"

Дворец-замок "Ласточкино гнездо" возведен в 1912 году для нефтепромышленника Штейнгеля по проекту архитектора Леонида Шервуда. Памятник стоит на мысе Ай-Тодор на высоте 40 метров над морем. Его фасады выполнены в стиле неоготики с элементами португальской и мануэлинской архитектуры. Башню и центральную часть здания венчают шпили пинаклей. Балкон-галерею второго этажа башни поддерживают четыре исторических резных консоли. Здание декорировано зубцами из тесаного камня. Вокруг башни и центральной части расположен пояс декоративных бойниц. При реконструкции в 1968-1980 годах были заново отстроены шпили, а сама башня стала выше.