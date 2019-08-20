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20.08.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Рубль вернется к своему справедливому курсу

Текст: Георгий Панин
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты":

- В целом, надо признать, что курс рублю портит исключительно сезонный фактор. И, вероятно, небольшие интервенции ЦБ РФ по покупке валюты в резервы Минфина в рамках бюджетного правила, частоту и объем которых всегда трудно предсказать.

Даже нефть - главный Дамоклов меч рубля на прошлой неделе - худо-бедно перестала падать и, вероятно, все же достигнет уровня 60 долларов за баррель по сорту Brent уже на этой неделе.

Фото: iStock
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Все прочие фундаментальные факторы, в целом, благоволят отечественной валюте. Немного замедлившись, все же продолжается рост цен на золото, которого в золотовалютных резервах ЦБ уже почти 20 процентов. России повышен кредитный рейтинг со стороны Fitch Ratings. На прошлой неделе Минфин разместил очередной транш ОФЗ с очень хорошими результатами.

Таким образом, преодолев "плохую сезонную наследственность", рубль все же будет иметь основания и неплохие шансы вернуться к своему справедливому курсу, когда спадет ажиотаж на внешних рынках.

После пятничного, весьма мрачного по своей тональности, отчета ОПЕК основным риском рубля остаются ценовые риски в "черном золоте". В этом смысле для нас окажется очень важным днем среда, когда будет опубликован очередной отчет по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Консенсус-прогноз ожидает их роста на очередной обзорной неделе почти на 1,6 миллиона баррелей, что не очень позитивно. И при прочих равных (среди факторов неожиданности - возможная затянувшаяся реакция саудитов на по-прежнему низкую для них нефть, новые истории с захваченными танкерами в Ормузском проливе, а также пресловутые твиты Трампа) может составить очередной эпизод давления на рубль. Следовательно, история с покорением отметок 67 рублей за доллар или 74,50 рублей за евро еще не завершена.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Ситуация на всех рынках остается и неопределенной, и весьма волатильной. Просчитать на текущий момент варианты с обменом рублей на валюту к новогодним праздникам, на мой взгляд, что-то из разряда шаманства. Как уже было сказано, прогнозы осложняются большим количеством субъективных факторов - твитами Трампа, его спонтанностью в принятии решений (например, едва введя против Китая очередные тарифы на импорт из Поднебесной на 300 миллиардов долларов, он быстро поменял свое решение и снизил порог практически вдвое, оставив поблажки для товаров на сумму 156 миллиардов долларов).

В целом, конец года чаще бывает "низким сезоном" для рубля, поэтому при прочих равных люди обычно накапливают валюту, чтобы в начале следующего года постепенно ее реализовывать. И оставшиеся накопления размещать в рублевые инструменты или, как минимум, на более доходные, чем защитные валютные, рублевые депозиты. Но это общая историческая канва и далеко не догма.

В этот раз предрождественский взлет доллара против мировых валют может быть омрачен чередой понижения ключевой ставки ФРС США. А у евро ситуация еще менее радужная в контексте известных убытков от вероятного "жесткого" Brexit , а также ухода с поста главы ЕЦБ Марио Драги. В этом смысле я продолжаю рекомендовать частным инвесторам пересиживать все эти штормы и бури в золоте.

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