С грузинского телеканала уволили журналиста, оскорбившего президента РФ

Новый генеральный директор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия вместе с рядом журналистов уволил и телеведущего Георгия Габунию, оскорбившего ранее в прямом эфире российского президента Владимира Путина.

"Подтверждаю, что директор информационной службы телекомпании Нодар Меладзе освобожден с должности из-за конфликта интересов. Вместе с ним уволены еще несколько журналистов, однако они на данном этапе находятся в отпусках", - заявил Салия в ходе брифинга, его слова приводит агентство РИА Новости.

Гендиректор телекомпании подтвердил, что среди уволенных сотрудников значится и Габуния.

Напомним, что общественное возмущение вызвало выступление журналиста в прямом эфире, в ходе которого в адрес российского президента прозвучала нецензурная брань. Выходку Габунии тогда осудили грузинские власти и рядовые граждане.