Владельца сгоревшей в Одессе гостиницы отправили в СИЗО

Вадима Черного, владельца сгоревшей в Одессе гостиницы "Токио стар", отправили в СИЗО без права внесения залога, сообщило информационное агентство "Одесса-медиа". Такое решение вынес Киевский районный суд Одессы, несмотря на то, что защита бизнесмена заявила отвод следователю и прокурору, которые, по мнению адвокатов, "грубо нарушили права их подзащитного". Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты подозреваемого, который обвиняется по статье 270 части 2 УК Украины (нарушение правил пожарной безопасности, которое привело к гибели людей).

В суде сторона защиты заявила о том, что Вадим Черный якобы является владельцем помещений только на первом этаже отеля "Токио Стар", а пожар произошел на втором этаже, который находится в собственности другого бизнесмена. Прокуратура настаивала на помещении Черного под стражу без права выхода под залог, при этом дав понять, что подозреваемый может уехать из страны. Сторона обвинения заявила, что при обыске у бизнесмена была найдена ксерокопия американского паспорта на его имя. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

17 августа в гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли девять человек. В тот же день был задержан Вадим Черный. Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook, комментируя пожар, заявил, что он случился не из-за войны и обстрелов, а "из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм противопожарной безопасности", а также "пренебрежительного отношения к человеческой жизни". "Этому будет положен конец", - написал украинский президент, пообещав, что за пожар "ответит Вадим Черный, владелец так называемой гостиницы".

О биографии Черного сообщило издание Страна.ua. Он был депутатом одесского горсовета в 1990-х годах, а затем четыре года возглавлял мэрию города Арциз, разогнав практически всех ее сотрудников и оставив в аппарате четыре человека. В настоящее время Черный, которому принадлежат гостиница - "Зирка", здание неработающего ресторана и паркинг, является внештатным советником мэра города Труханова по вопросам борьбы с коррупцией.