Хуситы сообщили о сбитом в Йемене американском беспилотнике

Сторонники движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили, что их средства противовоздушной обороны сбили над провинцией Дамар американский беспилотник MQ-9. В Пентагоне информацию подтвердили, но подробности сообщать не стали.

Ранее хуситы с помощью начиненных взрывчаткой дронов атаковали нефтяное месторождение Шейба на востоке Саудовской Аравии. Пострадал газовый завод. В ответ международная коалиция нанесла удары по позициям мятежников. Были уничтожены несколько командных пунктов.

Напомним, противостояние между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене уже пять лет. В марте 2015 года к борьбе с мятежниками подключилась возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.