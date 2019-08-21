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21.08.2019 13:29
Рубрика: В мире

Китай выразил протест в связи с планами США поставить Тайваню F-16

Текст: Юрий Когалов

Власти КНР выразили протест США в связи одобрением американской стороной сделки о продаже Тайваню истребителей F-16. Об этом проинформировал официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

Фото: iStock
Китай предостерег США от вмешательства в тайваньский вопрос

По его словам, действия Вашингтона нарушают нормы международного права и международных отношений, суверенитет республики и идут вразрез с национальными интересами Китая. "Мы выражаем по этому поводу решительный протест и уже сделали Соединенным Штатам серьезное представление", - заявил высокопоставленный дипломат, добавив, что Пекин предпримет все необходимое для защиты своих интересов.

"Мы настаиваем, чтобы США строго соблюдали принцип одного Китая, немедленно отменили вышеуказанный план по продаже вооружений Тайваню, прекратили продажу оружия Тайваню и любые военные контакты с Тайбэем. В противном случае американская сторона будет нести ответственность за все последствия", - подчеркнул представитель МИД КНР.

Ранее стало известно, что США намерены поставить Тайваню 66 истребителей F-16. Данные о модели самолетов разнятся: одни источники говорят об F-16V, другие - о F-16C/D Block 70. Сумма контракта составит восемь миллиардов долларов. Белый дом известил о сделке конгресс, и теперь законодатели в течение 30 дней должны изучить представленный им контракт.

Китай пообещал ответить США на поставки Тайваню истребителей

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, но считается одной из провинций КНР. Большинство стран мира поддерживают позицию Пекина. США также признали остров частью Китая, однако одновременно с этим продолжают политические и военные контакты с Тайванем в соответствии с законом об отношениях с островом. После одобрения конгрессом США закона о национальной обороне на 2020 год, в котором прописана поставка вооружений Тайваню, Пекин предупредил, что причастным к этому американским компаниям будут грозить санкции.

В мире США В мире Восточная Азия Китай В мире Восточная Азия Тайвань
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