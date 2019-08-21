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21.08.2019 08:29
Рубрика: Власть

Косачев предложил подумать о расширении G8 с участием Индии и Китая

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
Президент Трамп допустил возвращение России в "семерку"-"восьмерку". Можно было бы вновь отнести на счет его экстравагантности. Но аналогичная мысль прозвучала накануне и в Париже в ходе переговоров В.В.Путина с президентом Макроном - он, судя по всему, инициатор. То, что сигналы синхронно пришли из двух столиц "семерки", причем в обоих случаях - настойчиво ищущих возможность подтвердить свое политическое лидерство - весьма симптоматично. Осмелюсь предположить, что налицо отражение складывающегося понимания внутри "семерки", что, отказавшись от взаимодействия с Россией, соответствующие страны всего лишь "выстрелили в ногу" самим себе, низведя прежде могущественную структуру к формату мало кому интересного "междоусобчика".
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Но симптоматичность не тождественна торжеству. Оснований для радости не вижу от слова "совсем". Россия - под санкциями стран "семерки", и гипотетическое возвращение в этот формат нашей страны при неизменных обстоятельствах означало бы заведомое признание неравенства там прав и возможностей участников. Разумеется, для России это не может быть приемлемым.

Фото: Susan Walsh/ AP
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Но даже если предположить чудо - отмену санкций, формат "восьмерки" все равно останется для России крайне неудобным, так как по-прежнему будет являть собой формулу "семь плюс один". Где нас будут коллективно убеждать (принуждать?) признать все прелести западного мироустройства и вступить в ряды адептов нового либерального порядка. Отодвинув на второй план собственные национальные интересы и наших партнёров в третьих странах, прежде всего на Востоке, но не только. Ведь в 90-е, при Ельцине, этого от России "семерке" почти удалось добиться. Будут, вне всякого сомнения, пытаться и впредь.

Поэтому полностью согласен с В.В.Путиным, что для России "семерка"-"восьмерка" не самоцель, упрашивать никого не собираемся. Равно как и с вторым его тезисом - что от диалога в любых форматах, но на равных и к взаимной пользе, мы тоже не отказываемся.

Развивая эту мысль, осмелюсь высказать одну идею. На мой взгляд, возвращение России в "семерку" имело бы смысл только в том случае, если удастся избежать ловушки "семь против одного". А для этого необходимо взглянуть на ситуацию шире. Что, если предложить подумать о более решительной модернизации данного формата за счёт присоединения к нему также наших китайских и индийских партнеров? С учётом масштабов экономик и влияния на мировую политику они имеют на то все необходимые основания. Да, ни в Китае, ни в Индии эта тема не обсуждается и не актуальна. Да их в "семерку", в отличие от России, никогда и не приглашали: не для того она задумывалась, чтобы объединять мир - скорее, чтобы его разделять. Ну и что? Наши отношения в треугольнике РИК, вдохновлённые к жизни еще Е.М.Примаковым, позволяют "тройке" обсуждать между собой любые, в том числе самые смелые идеи. Без Пекина и Дели двигаться вперед, разумеется, ни в коем случае нельзя. Но договорившись друг с другом (если получится) - предлагать дальнейшее обсуждение коллективу "семерки" от коллектива "тройки". Ведь превращение "семерки" в "десятку" было бы мощнейшим явлением в мировой политике, меняющим векторы, подходы и форматы.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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И вот тогда, в таком расширенном составе, следовало было бы начать с обсуждения острейшей темы санкций, мешающих сейчас и России, и Китаю, и Индии, да и странам "семерки", как бы они ни надували щеки. А если получится их запретить - можно было бы и дальше пойти: региональные конфликты, безопасность, интеграция. И это совершенно точно был бы уже не "междоусобчик", далее которого страны Запада пока так и не продвинулись. Это было бы торжеством здравого смысла и ответственности за происходящее в мире, ситуация в котором при нынешних форматах только деградирует.

В любом случае, будь на то согласие Китая и Индии, было бы весьма интересно и поучительно понаблюдать, как завертятся от такой инициативы "тройки" в своих президентских-премьерских креслах нынешние лидеры "семерки", пытающиеся говорить от имени всего человечества. В худшем варианте, хотя бы маски будут сорваны окончательно и наглядно. В лучшем - появится шанс действительно сделать мир лучше.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook

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