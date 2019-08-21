Лавров оценил перспективы возвращения России в G8

Россия рассмотрит обращения стран G7 о возвращении Москвы в "Большую восьмерку", если таковые поступят. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Накануне президент США Дональд Трамп и глава Франции Эмманюэль Макрон высказались за возвращение России в G8. Так, хозяин Белого дома сначала заявил об этом на встрече с руководителем Румынии Клаусом Йоханнисом, после чего повторил свои слова перед журналистами. Американский лидер полагает, что участие Москвы в "Большой восьмерке" положительно скажется на обсуждении международных проблем.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон высказал предложение пригласить Россию на саммит "семерки" в 2020 году, который пройдет на территории США. Позже стало известно, что в Париже этот вопрос все же увязывают с развитием ситуации на Украине.