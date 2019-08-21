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21.08.2019 16:34
Рубрика: Легковые авто

Новые подробности об УАЗ "Патриот" с "автоматом" и тяжеловозе "Профи"

Текст: Евгений Костин

В этом году Ульяновский автозавод поставит в дилерскую сеть порядка трёх тысяч "Патриотов" с автоматической трансмиссией. Об этом сообщает корпоративное издание "Панорама УАЗ".

Напомним, УАЗ "Патриот" с АКП был представлен в конце июля. Автомобиль оснащён усовершенствованным двигателем ZMZ Pro мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Punch Powerglide 6L50. "Автомат", особенно подчёркивают на УАЗе, производится не в Китае, а на предприятии в Страсбурге, Франция. Ожидается, что серийное производство начнётся до конца августа, но по другим данным, - в конце сентября.

Фото: Пресс-служба УАЗа
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Цены на УАЗ "Патриот" с "автоматом" официально не объявлены, но предварительный прайс "Российская газета" публиковала.

Также "РГ" сообщала, что у УАЗ "Профи" может появиться версия с большей грузоподъёмностью, которую обеспечит двускатная ошиновка. Информация была официально подтверждена во время визита губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. В производство новинка будет запущена в 2020 году.

Напомним, УАЗ совместно с Научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом "НАМИ" работает над платформой "Патриот-2020". В проект инвестируют около 7 миллиардов рублей.

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