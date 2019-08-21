Раскрыт дизайн интерьера нового Kia Mohave

Неделю назад Kia показала, как будет выглядеть обновлённый Mohave 2020 модельного года, оставив на самое вкусное интерьер внедорожника: представление о внешности мы составили ещё в апреле, когда корейцы презентовали прототип, а вот салон оставался до сегодняшнего дня секретом.

На южнокорейском сайте компании опубликованы брошюры новинки с фотографиями обновлённого Kia Mohave и эскиз его интерьера. Теперь торпедо представлено монолитным ансамблем всех элементов, а не разделена центральной консолью, как на актуальной версии модели. Из особенностей можно отметить цифровую приборную панель диагональю 12.3 дюйма и информационно-развлекательный комплекс с тачскрином аналогичного размера.

Также привлекает внимание компактное рулевое колесо, которое при этом сохранило четырёхспицевый формат. Материалы отделки: кожа, вставки под дерево и полированный алюминий.

Также из брошюр стало известно, что Mohave может быть оснащён светодиодными фарами и фонарями, пятой дверью с электроприводом, аудиосистемой Lexicon с 15 динамиками, сиденьями с вентиляцией, 20-дюймовыми колёсами, большим количеством электронных ассистентов.

"РГ" сообщала, что обновлённый Kia Mohave доберётся до России в 2020 году. Внедорожник сохранил рамную конструкцию и прежний силовой агрегат: 250-сильный турбодизельный V6 и 8-ступенчатый "автомат".

Цена на дорестайлинговую модель в России начинается от 2 619 000 рублей.