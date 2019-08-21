Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Lada Vesta с вариатором появится в ближайшие месяцы 17:16
Ford попытается прикрыть тыл с помощью нового кроссовера Evos 17:00
Новые подробности об УАЗ "Патриот" с "автоматом" и тяжеловозе "Профи" 16:34
Ravon снова в России: модельный ряд и цены 16:02
21.08.2019 16:18
Рубрика: Легковые авто

Раскрыт дизайн интерьера нового Kia Mohave

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Неделю назад Kia показала, как будет выглядеть обновлённый Mohave 2020 модельного года, оставив на самое вкусное интерьер внедорожника: представление о внешности мы составили ещё в апреле, когда корейцы презентовали прототип, а вот салон оставался до сегодняшнего дня секретом.

Фото: www.autohome.com.cn
Естественный отбор: новый Kia Seltos "убил" кроссовер в стиле Sportage

На южнокорейском сайте компании опубликованы брошюры новинки с фотографиями обновлённого Kia Mohave и эскиз его интерьера. Теперь торпедо представлено монолитным ансамблем всех элементов, а не разделена центральной консолью, как на актуальной версии модели. Из особенностей можно отметить цифровую приборную панель диагональю 12.3 дюйма и информационно-развлекательный комплекс с тачскрином аналогичного размера.

Также привлекает внимание компактное рулевое колесо, которое при этом сохранило четырёхспицевый формат. Материалы отделки: кожа, вставки под дерево и полированный алюминий.

Фото: www.autocar.co.uk
Kia Rio может стать полноценным кроссовером

Также из брошюр стало известно, что Mohave может быть оснащён светодиодными фарами и фонарями, пятой дверью с электроприводом, аудиосистемой Lexicon с 15 динамиками, сиденьями с вентиляцией, 20-дюймовыми колёсами, большим количеством электронных ассистентов.

"РГ" сообщала, что обновлённый Kia Mohave доберётся до России в 2020 году. Внедорожник сохранил рамную конструкцию и прежний силовой агрегат: 250-сильный турбодизельный V6 и 8-ступенчатый "автомат".

Цена на дорестайлинговую модель в России начинается от 2 619 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Kia.
Естественный отбор: новый Kia Seltos "убил" кроссовер в стиле Sportage
Volkswagen Amarok Dark Label. Что скрывается за модной вывеской
#Kia