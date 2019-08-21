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21.08.2019 16:02
Рубрика: Легковые авто

Ravon снова в России: модельный ряд и цены

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Ravon. Фото: Пресс-служба Ravon.
Фото: Пресс-служба Ravon.

Компания "УзАвтоМоторс СНГ" сообщила о возобновлении поставок автомобилей Ravon в Россию, которые прекратились весной 2018 года. Однако линейку моделей несколько пересмотрели, решив оставить "проверенные временем автомобили".

Ravon R2 - компактный хэтчбек, оснащённый бензиновой "четвёркой" объёмом 1.3 литра мощностью 85 л.с. Компания продолжает его позиционировать в качестве самого доступного автомобиля с автоматической коробкой передач на российском рынке.

Фото: iStock
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Цена на "пятидверку" из Узбекистана 2019 года производства начинается от 646 000 рублей. Здесь Ravon немного лукавит, потому что Lada Granta в кузове типа хэтчбек с АКП стоит от 611 500 рублей. Нет, оснащение R2 не богаче, чем у вазовской модели: Granta бьёт иномарку наличием кондиционера, подогревом передних сидений, наружными зеркалами с электроприводом регулировки и подогревом, аудиосистемой с четырьмя динамиками (у R2 их одна пара).

Вторая модель, пожалуй, действительно претендующая на роль бестселлера марки в России, - Ravon Nexia R3. Она оснащена 1.5-литровым 106-сильным двигателем, который может быть сагрегатирован как с 5-скоростной "механикой", так и с 6-ступенчатым "автоматом". Цена - от 670 000 рублей.

Чуть дороже обойдётся перелицованный Chevrolet Cobalt, который после пластической операции и смены документов называется Ravon R4. Для этой модели доступны аналогичные R3 Nexia силовые агрегаты. Купить R4 можно от 678 000 рублей.

Фото: iStock
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"Сегодня Ravon нацелен на то, чтобы стать лидером в массовом сегменте доступных автомобилей, - сообщили в представительстве марки. - Для этого у бренда есть все предпосылки: проверенное качество, достигнутое брендом за время своего присутствия в стране; использование современных технологий автомобильной индустрии; долгосрочные планы по расширению модельного ряда и дилерской сети".

Напомним, Ravon ушёл из России в мае 2018 года. Причиной послужили, как говорят в компании, повышение ставок утилизационного сбора и проведение масштабной модернизации производственных мощностей предприятия для запуска новых моделей, что отразилось на цене автомобилей и, соответственно, на спросе.

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#Ravon