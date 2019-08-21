В Солнечногорске начали отливку 25-метрового воина для Ржевского мемориала

Требуется отлить шесть сотен фрагментов будущей гигантской скульптуры, из которых потом, словно гигантский пазл, будет сложена фигура солдата! Это "огненное действо" обозреватель "СОЮЗа" наблюдал в подмосковном Солнечногорске в литейной мастерской знаменитого московского скульптора Александра Рукавишникова, куда Российское военно-историческое общество (РВИО) организовало специальный пресс-тур для столичных СМИ.

80-тонный воин

Посмотреть на процесс собралось не меньше двухсот журналистов - начиная с главных федеральных телеканалов и заканчивая городской газетой Ржева. И оно того стоило. Печь, похожую на большую "бочку", поставленную горизонтально, то и дело заправляли бронзовыми слитками, а когда они превращались в жидкую огненную массу, их сливали в огромное "ведро", из которого заливали заранее приготовленные формы. Когда "бочка" опорожнялась, процесс повторялся.

- Художественное литье требует специального состава бронзы, материала удобного в обработке, в основе сплава медь (75 процентов) и различные добавки. Всего на отливку скульптуры уйдет около 80 тонн металла, - рассказывает управляющий литейным производством мастерской Рукавишникова Алан Казиев. - Когда все 600 фрагментов скульптуры будут готовы, их доставят на строительную площадку, где начнется окончательный монтаж скульптуры.

Один из авторов мемориала скульптор Андрей Коробцов раскрывает технологию создания восковых форм, из которых потом создаются формы для отливки. По его словам, в Московском регионе не так много мастерских, способных "потянуть" столь масштабную работу - три-четыре, одна из них Александра Рукавишникова, которую в результате и выбрали из-за безупречной репутации и большого опыта работы с подобными памятниками.

Кстати, о мастерской. Исполнительный директор РВИО Александр Барков как-то рассказал обозревателю "СОЮЗа", что, действительно, с выбором исполнителей возникла некоторая заминка.

- Но мы объявили конкурс, в котором приняли участие четыре российских и одна белорусская фирма. Победил Рукавишников. Работа эта очень непростая и требуется высочайшего мастерства, а главное мы должны получить гарантию того, что монумент простоит под открытым небом многие десятилетия.

По словам Андрея Коробцова, скульптура вместе с каркасом будет весить 200 тонн! Однако, заверил нас художник, несмотря на масштабы и вес, "наш воин будет как бы парить над землей, поддерживаемый стаей белых аистов".

На мой вопрос, какая часть скульптуры самая сложная для отливки, Андрей ответил:

- Пожалуй, журавли. Если верхняя часть воина отливается как бы с одной стороны, то журавли с обеих - внутренней и внешней. Но до этого еще далеко, пока заканчиваем основную фигуру солдата - голову и корпус до пояса, позади уже примерно 70 процентов этой работы. Пока мне все нравится, поскольку соответствует замыслу. Возможно, вы не поверите, но я узнаю каждый из отлитых фрагментов, и знаю, какой части скульптуры что принадлежит. Честно признаюсь, для меня самого это стало сюрпризом. Впрочем, все отлитые куски с обратной стороны пронумерованы, чтобы не только я, но и рабочие, которые будут собирать фигуру, узнавали. Отливку планируется закончить до конца года.

Что сказал отец?

Вместе с журналистами в мастерскую приехал и Государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота. По его словам, осмотрев мастерскую, он испытал сильные чувства:

- Помимо того, что мы отслеживаем все этапы создания Ржевского мемориала и осуществляем своего рода общественный контроль за тем, как все это движется, - рассказал Госсекретарь, - мне просто было интересно самому посмотреть на технологию процесса отливки и представить, как это будет выглядеть после. Так что впечатления очень яркие, а профессионализм людей, которые здесь работают, у меня вызывает просто восхищение!

- Григорий Алексеевич, ваш отец в годы войны воевал подо Ржевом. Что он вам сказал, когда увидел утвержденный макет будущего мемориала? - поинтересовался я.

- Он был очень растроган, поскольку никак не предполагал, что та идея, которую он озвучил года три назад, может так скоро воплотиться в жизнь. Отцу сейчас 97 лет, и ему очень хочется дожить до того момента, когда памятник будет открыт. Я думаю, так оно и будет.

Шаг за шагом...

За спиной уже два года кропотливого и напряженного труда над мемориалом. Проект его, созданный скульптором Андреем Коробцовым и архитектором Константином Фоминым, для реализации был выбран в мае 2018 года в результате открытого международного конкурса, который проводили Российское военно-историческое общество, Постоянный Комитет Союзного государства и Министерство культуры России. На конкурс были представлены 19 работ из Москвы, Белгорода, Брянска, Иркутска, Клина, Новосибирска, Талдома и Республики Беларусь. Все работы курирует специально созданный Организационный комитет, в состав которого входят, в частности, министр культуры РФ Владимир Мединский, Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота и заместитель председателя правительства Тверской области Андрей Белоцерковский. Завершить строительство мемориала и торжественно открыть его планируется 9 мая 2020 году в день 75-летней годовщины Великой Победы.

- Первый вариант скульптуры воина, представленный нами жюри, был абсолютно провальным, - рассказал "СОЮЗу" Андрей Коробцов. - Сейчас мы это прекрасно понимаем. Мы, как и некоторые наши коллеги-конкурсанты пошли по проторенной тропе - ударились в безудержный патриотический пафос. Этого ни в коем случае делать было нельзя. Жюри сразу это почувствовало и, подводя итоги, никого не отметило. Конкурс решено было продлить еще на полгода с лаконичным пожеланием: "добавить души".

Ребята признаются, что тогда не совсем понимали, что требуется, но решили не сдаваться. Когда я попросил их показать мне альбомы с эскизами, которые демонстрировали бы динамику поиска и тот путь, который "прошагал" их солдат от первых набросков до окончательного варианта, я услышал довольно неожиданный ответ:

- А никаких альбомов нет, и не было! - восклицает Андрей. - Осеняло в самых неожиданных местах, а эскизы набрасывали в самых неожиданных местах буквально на клочках бумаги - я рисовал свое, Костя - свое. Потом сходились, отбирали лучшее... В результате появились вот эти журавли, а безликую шинель сменила гимнастерка с накинутой на плечи плащ-палаткой. Несколько раз кардинально перерабатывался постамент…

Сегодня художники признаются: проделана "колоссальная" работа, и они не лукавят и тем более не хвалятся. По крайне мере те макеты в человеческий рост, что я видел в их мастерской, демонстрируют чрезвычайно серьезный поиск.

- У нашего солдата главное, все же, лицо. Над ним пришлось серьезно повозиться, - говорит Андрей. - Мы хотели, чтобы взгляд героя буквально проникал в душу людей, пришедших поклониться павшим.

Вы лепили его с конкретного человека?

- Нет, лицо солдата - собирательный образ...

В полный рост

Наконец, жюри объявило Андрея Коробцова и Константина Фомина победителями конкурса, а финальную точку в работе поставил Владимир Путин, заявивший на всю страну, что ему "проект очень понравился".

Потом работы перенесли в огромный ангар на окраине Москвы, где из специальной голубой глины изваяли полномасштабный макет. Но даже в огромном ангаре площадью 800 квадратных метров фигуру пришлось разделить на четыре фрагмента. Когда был готов первый из них - голова и грудь солдата до пояса - можно было в полной мере ощутить весь гигантский размер монумента. Голова воина практически упиралась в своды цеха и, стоя рядом, человек ощущал себя лилипутом, попавшим в сказку о Гулливере. Кстати, понадобилось 100 тонн глины, чтобы вылепить полномасштабную фигуру!

- Для сравнения: если положить нашего солдата на бок, то в ширину он будет таких же размеров, как в высоту великий князь Владимир, установленный три года назад на Боровицкой площади! - говорит соавтор Константин Фомин.

На мой вопрос, какая судьба ждет глиняную полномасштабную фигуру солдата, последовал грустный ответ:

- Увы, при формовке от нее ничего не останется.

Простоит вечно!

В настоящее время в самом разгаре работы на площадке близ древни Хорошево Ржевского района, где возводится мемориал. И если сегодня об Андрее Коробцове и Константине Фомине знают практически все россияне, но помимо них над созданием мемориала трудятся люди, чьи фамилии мало что говорят непосвященным. Один из них президент Российского союза реставраторов и директор Центральных научно-реставрационных проектных мастерских при Минкульте РФ Вячеслав Фатин. Ранее Вячеслав возглавлял разработку научно-проектной документации знаменитого комплекса "Новый Иерусалим" под Москвой, руководил реставрацией Покровского собора на Красной площади, а также здания Московской городской думы. Он занимался реконструкцией и реставрацией Большого зала Московской государственной консерватории им. П. Чайковского.

- Наша группа подключилась к проекту сразу после того, как Андрей и Константин были объявлены победителями конкурса и была выбрана окончательная концепция мемориала. Нам был передан утвержденный эскиз всего комплекса для детального проектирования, - рассказал обозревателю "СОЮЗа" Вячеслав. - Естественно, мы работали в тесной связке с авторами и подготовили всю необходимую документацию, которая получили одобрение специальной экспертизы. В середине минувшего года началась реализация проекта.

По словам Фатина, над проектом "пришлось серьезно попотеть"! Поскольку в этих местах в 1942-1943-м годах проходили самые ожесточенные бои с фашистами, понадобились археологические изыскания на выбранной площадке на предмет захоронений воинов. Если бы археологи нашли на территории будущей застройки братские могилы, дело бы затянулось надолго. Но нет, в границах строительного участка ничего найдено не было. Кроме того, властям Тверской области пришлось обследовать это место на предмет поиска оставшихся боеприпасов времен Отечественной войны.

- Слава Богу, тоже обошлось, - говорит Фатин, - и мы довольно быстро получили соответствующий акт о разминировании территории.

Но тут строителей ждала другая серьезная проблема - чрезвычайная водонасыщенность местных грунтов, что влекло за собой их низкую несущую способностью. По сути, мемориал требовалось строить на болоте. Поначалу решили болото осушить, но от этого варианта быстро отказались, поскольку водоносный горизонт оказался трехслойным, и его осушение встало бы в серьезную сумму. Поэтому остановились на создании свайного основания. Для устойчивости всей конструкции в землю вбили свыше тысячи свай!

Но строителей ждала еще одна проблема: поскольку мемориал возводил практически в чистом поле, важно было знать ветровую нагрузку. К конструированию внутреннего каркаса пришлось привлечь соответствующих специалистов, которые вместе с коллегами из ЦАГИ продули в аэродинамической трубе специально изготовленный макет будущей скульптуры и просчитали устойчивость гигантской фигуры к тамошним ветрам.

На мой вопрос, сколько простоит памятник, Вячеслав Фатин ответил:

- Вообще в нашей стране традиционно для подобных конструкций закладывается срок в 100 лет. Но я уверен, что Ржевский мемориал простоит значительно дольше, с учетом, конечно, плановых ремонтов и реконструкций.

- Бронза практически вечный материала, - добавляет Андрей Коробцов. - До сих пор находят скульптуры, отлитые в древнем Риме, и они в полном порядке. Надеюсь, и наш солдат простоит вечно.

Почему мемориал возводится подо Ржевом?

Почти полвека занимается разгадыванием тайн Ржевских событий 1942-1943-го годов кандидат исторических наук, главный научный сотрудник Тверского государственного объединенного музея Светлана Герасимова. Результатом ее изыскания стала книга "Ржевская бойня. Потерянная победа Жукова", которую автор начинает вопросом: "Ржевская битва - это миф или реальность?" Она приоткрывает многие тайны тех событий, которые до сего времени не привлекали столь пристального внимания историков.

В интервью "СОЮЗу" историк рассказала, что четыре последовательные наступления Красной армии: Ржевско-Вяземская, 1-я Ржевско-Сычевская, 2-я Ржевско-Сычевская ("Марс") - в 1942-м и Ржевско-Вяземская - в 1943-м укладываются в понятие "битва". И важно помнить, что в боях с немцами участвовали силы, как правило, двух фронтов, под непосредственным командованием Ставки ВГК. Цель была одна: нанести поражение войскам группы армий "Центр", находившимся на территории ржевско-вяземского плацдарма и представлявшим реальную опасность для столицы Советского Союза. Задача обезопасить Москву, поставленная в январе 1942 года, была частично достигнута лишь в марте 1943 года.

- Таким образом, - говорит историк, - битва, получившая название Ржевская, по названию небольшого русского города, продолжалась 15 месяцев. Впечатляет ее территориальный размах - от 600-700 км в начале 1942-го до 530 км в марте 1943 года. Другими словами - Ржевская битва была не за один город - в результате ее был ликвидирован важный немецкий плацдарм. Немцы потом эти события называли "кровавой дорогой" и не случайно, ведь их дивизии оставили здесь от 50 до 80 процентов личного состава.

Почему эта битва в СССР фактически была предано забвению? По мнению Светланы Герасимовой, это можно объяснить тем, что операции советских войск, несмотря на всю свою остроту и большие потери в живой силе, не полностью достигли поставленных целей - разгромить войска группы армий "Центр" на ржевско-вяземском плацдарме, и советское командование считало эти операции неудачными. А ведь войсками в этих операциях командовали самые известные полководцы Жуков и Конев.

Кроме того, все операции сопровождались большими человеческими и материальными потерями. Так, безвозвратные и санитарные потери советских войск, а также пропавшие без вести и попавшие в плен в четырех наступательных операциях превышают общие потери советских войск в Сталинградской битве. А общие потери за семь месяцев позиционных боев до сих пор не подсчитаны.

- По сей день часть материалов, касающихся освобождения Ржева, остаются засекреченными, - говорит историк. - Поэтому идея возведение мемориала вызывает только положительные эмоции, это итог многолетних разговоров и предложений, которые я слышала с тех пор, как стала заниматься данной темой. Более того, о Ржевском мемориале в 1970-1980-е годы мечтали еще жившие тогда участники боев.

Цифры

14 месяцев - продолжались ожесточенные бои подо Ржевом;

400 тысяч человек - по меньшей мере столько бойцов и командиров Красной Армии погибли в битве;

650 млн рублей - в такую сумму обойдется возведение Ржевского мемориала;

265 млн рублей - столько на данный момент пожертвовали на строительство граждане России и Беларуси. Сбор средств продолжается на сайте Российского военно-исторического общества;

200 млн рублей - выделено на создание главной фигуры из бюджета Союзного государства;

90 тонн - будет весить бронзовый солдат;

110 тонн - вес несущего каркаса;

100 тонн голубой глины пошло на создание полномасштабного макета скульптуры.