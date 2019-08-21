В Приморье из-за паводка закрыли пункт пропуска на границе с Китаем

Таможенный двухсторонний автомобильный пункт пропуска "Полтавка" на границе с Китаем приостановил работу из-за паводка, подтопившего расположенную рядом инфраструктуру. Об этом сообщила пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая.

Сильные дожди, которые принес в Приморье в том числе и тайфун "Кроса," привели к тому, что из берегов вышла река Гранитная. Она подтопила подъездные пути и объекты инфраструктуры пункта пропуска. По словам начальника таможенного поста Алексея Канина, в связи с этим работа пункта пропуска приостановлена на неопределенное время, не осуществляется пропуск физических лиц и транспортных средств. На таможенном посту ведутся восстановительные работы.

В период прохождения над Приморьем тайфуна "Кроса" самые интенсивные осадки выпали в Уссурийске, Черниговском, Октябрьском, Хорольском районах, а также местами на восточном побережье. Без транспортного сообщения остались шесть сел. Дожди, местами сильные, по информации Примгидромета, ожидаются в крае также 22-23 августа.

Кстати

Сегодня же приостановил работу российско-китайский международный пункт пропуска "Покровка-Жаохэ" в Бикинском районе Хабаровского края. Причиной стала угроза подтопления территории из-за подъема уровня воды в реке Уссури.