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21.08.2019 18:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Калининградский орангутан Цезарь переехал в зоопарк Ростова-на-Дону

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Фото: Пресс-служба Калининградского зоопарка Фото: Пресс-служба Калининградского зоопарка
Фото: Пресс-служба Калининградского зоопарка

Девятилетний самец орангутана по кличке Цезарь на самолете прилетел из калининградского зоопарка на постоянное место жительства в Ростов-на-Дону.

Как сообщили в пресс-службе Калининградского зоопарка, полет прошел благополучно, утомленный авиапассажир сразу ушел спать в новый вольер, который построили и оборудовали специально для него.

В Ростове Цезаря встретил калининградский зоотехник, который ухаживал за ним все время его пребывания в Калининграде - больше трех лет. Он останется с питомцем на неделю, чтобы помочь тому адаптироваться и передать свой опыт содержания орангутана ростовским коллегам.

Фото: depositphotos.com
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В самый западный город России Цезарь перебрался из Москвы, где он родился, вместе с матерью Ноной, тогда ему было пять лет. Через три года Нона родила второго детеныша, и подросшего первенца пришлось перевести в отдельный вольер.

Теперь Цезарь - уже подросток по меркам человекообразных, скоро у него появится компаньон - десятилетний самец из Словакии. Ростовский зоопарк планирует создать самцовую группу орангутанов.

Такие группы создают совсем молодые самцы в естественной среде, они много времени проводят в совместных играх, получая ценный опыт социальных отношений. Именно поэтому очень важно обеспечить неодиночное содержание орангутана-подростка, подчеркнули в зоопарке.

А тем временем для матери Цезаря - Ноны подыскивают подходящего самца. Этим занимается координатор программы по сохранению и размножению редких видов по орангутанам EAZA (Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов). Только с его разрешения производятся все действия с животным (передача в другие зоопарки, размножение, совместное содержание). Этим же правилам EAZA будет подчиняться и зоопарк Ростова-на-Дону, решая дальнейшую судьбу Цезаря.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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