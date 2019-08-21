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21.08.2019 18:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мэр Краснодара рассказал о расследовании ночной перестрелки

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал о расследовании перестрелки, которая произошла ночью 21 августа рядом с Вишняковским рынком. Сообщение об этом опубликовано на официальном портале администрации Краснодара.

Участниками ночного инцидента, по предварительным данным, стали несколько десятков человек. Сначала они выясняли отношения между собой, а потом начали стрелять. В результате перестрелки один из ее участников получил смертельные ранения и позже скончался в больнице.

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Как стало известно из источников в правоохранительных службах региона, речь идет о представителях чеченской и дагестанской диаспор, которые проживали в Краснодаре.

- Случай, безусловно, вопиющий, - рассказал глава Краснодара Евгений Первышов, комментируя произошедший конфликт. - Перестрелка почти в центре города, в результате которой погиб человек. Конечно, самое важное - как можно быстрее найти виновных. И не допустить развития конфликта. Сейчас идет общение с лидерами национальных общин, чтобы они со своей стороны оказали содействие в расследовании. От полиции и Следственного комитета привлечено максимальное количество сотрудников.

По данным администрации Краснодара, оперативное сопровождение по расследованию этого инцидента осуществляют сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить подробности ЧП.

По сообщению мэрии города, в Краснодаре на данный момент действует 851 камера видеонаблюдения системы "Безопасный город". Камеры установлены во всех микрорайонах города, в парках, скверах, в подземных переходах, вдоль автодорог. Мониторинг в круглосуточном режиме ведут специалисты городской "Единой дежурно-диспетчерской службы".

Записи с видеокамер, вероятно, будут предоставлены сотрудникам следственного комитета, что позволит быстрее установить подозреваемых в этой ночной перестрелке и задержать их. На данный момент несколько человек, которые имели отношение к инциденту, уже задержаны. Кроме этого, несколько мужчин объявлены в розыск.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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