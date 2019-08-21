В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары

В городе-курорте в ближайшие двое суток ожидается сильная жара, сообщает пресс-служба администрации Сочи. По информации властей, температура воздуха будет достигать 39 градусов, особенно с 15.00 до 17.00.

Спасатели просят сочинцев и гостей курорта принять все необходимые меры предосторожности. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру "112".

Погода на курорте то и дело меняется. Ровно неделю назад на Кубани объявляли экстренное предупреждение из-за жары, а в субботу в курортной столице из-за разгула стихии оказались подтоплены дороги и улицы.