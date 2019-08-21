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21.08.2019 09:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге у пассажирки самолета изъяли японский меч

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления. Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления.
Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления.

На редкость "урожайным" выдался август у кольцовской таможни: в этом месяце у пассажиров аэропорта изымали килограммы запчастей и омолаживающих кремов, старинную скрипку и экстремистскую литературу. И вот сегодня таможенники сообщили о том, что летевшая из Греции женщина попыталась пронести с собой японский меч.

Фото: Gettyimages
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"Инспекторы нашли катану при проверке рейса Ираклион - Екатеринбург. Пассажирка прошла с ним в "зеленый" коридор, где ее и остановили. Она рассказала, что купила меч в качестве сувенира, для украшения интерьера. О том, что катана может относиться к холодному оружию, она не знала", - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Длинный японский меч представляет собой что-то типа шашки, но с прямой и длинной рукоятью, что позволяет использовать двуручный хват. Небольшой изгиб клинка и острый конец позволяют наносить и колющие удары. Считается, что самурайская катана - абсолютная вершина кузнечного искусства в истории человечества.

Меч передан на экспертизу. Если его признают холодным оружием, женщине грозит административная ответственность.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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