В Екатеринбурге у пассажирки самолета изъяли японский меч

На редкость "урожайным" выдался август у кольцовской таможни: в этом месяце у пассажиров аэропорта изымали килограммы запчастей и омолаживающих кремов, старинную скрипку и экстремистскую литературу. И вот сегодня таможенники сообщили о том, что летевшая из Греции женщина попыталась пронести с собой японский меч.

"Инспекторы нашли катану при проверке рейса Ираклион - Екатеринбург. Пассажирка прошла с ним в "зеленый" коридор, где ее и остановили. Она рассказала, что купила меч в качестве сувенира, для украшения интерьера. О том, что катана может относиться к холодному оружию, она не знала", - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Длинный японский меч представляет собой что-то типа шашки, но с прямой и длинной рукоятью, что позволяет использовать двуручный хват. Небольшой изгиб клинка и острый конец позволяют наносить и колющие удары. Считается, что самурайская катана - абсолютная вершина кузнечного искусства в истории человечества.

Меч передан на экспертизу. Если его признают холодным оружием, женщине грозит административная ответственность.