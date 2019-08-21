Водитель КамАЗа, столкнувшегося с автобусом в Челябинске, был пьян

После ДТП в Челябинске с КамАзом и автобусом возбудили уголовное дело. Водитель грузовика во время аварии был пьян.

О возбуждении уголовного дела сообщает сегодня пресс-служба полиции региона. Там уточнили, что изначально мужчину подозревали в нарушении правил дорожного движения. Но из-за того, что от полученных в ДТП травм скончалась 17-летняя пассажирка автобуса, преступление будет квалифицировано как нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека по неосторожности (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ).

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

- Следствием решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошла в ночь на вторник в Советском районе Челябинска. КамАЗ столкнулся автобусом, который ехал впереди попутным курсом. От удара автобус опрокинулся. В результате происшествия 8 пассажиров были госпитализированы. Самая молодая пострадавшая умерла в больнице накануне днем.