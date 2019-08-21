РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США

Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом рассказал исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Инициатива встречи была высказана после того, как Пентагон сделал заявление о разработке новой гиперзвуковой ракеты, радиус которой превышает условия ДРСМД. Заседание запланировано на 22 августа, передает ТАСС.

РФ также призвала СБ ООН обсудить Концепцию безопасности в Персидском заливе. Полянский предупредил об опасности создания "коалиций по интересам", которые могут привести "к печальным последствиям".

Напомним, оборонное ведомство США во вторник опубликовало видео испытательного запуска ракеты на полигоне Сан-Николас в Калифорнии. Американские военные отрапортовали, что пуск прошел успешно, а ракета пролетела более 500 километров. Проведенные Пентагоном успешные испытания подтверждают, что США стали активно разрабатывать новую ракету задолго до того, как предъявили голословные претензии в адрес России, чтобы обосновать свой выход из Договора по ракетам меньшей и средней дальности.