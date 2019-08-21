Российский экспортный центр поддержит белорусские предприятия

Глава белорусского кабинета выразил заинтересованность в осуществлении "практических шагов по поддержке экспорта в третьи страны, особенно той продукции, в которой есть большая доля локализации российского производства".

Это поможет снизить стоимость финансирования за счет сокращения количества посредников и будет способствовать развитию торговых и экспортных операций. "Мы в правительстве приветствуем этот договор", - подтвердил Румас, обращаясь к своему российскому партнеру.

Интересен, по словам премьера, и российский опыт поддержки экспорта. Дело в том, что в Минске сосредоточились только на финансовых инструментах. А Российский экспортный центр "является агентом правительства и оказывает наряду с финансовой нефинансовую поддержку, является своего рода "одним окном" для экспортеров", - уточнил Румас.

В качестве одного из перспективных направлений сотрудничества партнеров по СГ Андрей Слепнев - в ходе состоявшегося диалога - назвал продвижение товаров на рынок Египта, где РЭЦ является уполномоченной организацией по реализации инициативы по созданию Российской промышленной зоны. Проект уже получил статус национального и предусматривает поэтапное развертывание на площадке "Восточный Порт-Саид" Экономической зоны Суэцкого канала производственного комплекса площадью 525 га.

Это даст российским экспортерам и поставщикам возможность локализовать свои производственные мощности.

Кстати, в истекшем году, констатировалась на встрече, объем поддержки российского экспорта составил около $19 млрд, совместных торговых операций с Беларусью - $1,33 млрд. За все время работы финансовых инструментов центра совместные торговые операции профинансированы в размере $5,5 млрд. "Это не только поставки российских комплектующих, но и совместные поставки на третьи рынки. Сейчас прорабатываем ряд новых проектов", - отметил Андрей Слепнев.

Следует добавить, что РЭЦ входит в государственную корпорацию развития ВЭБ.РФ.