СМИ: Спецпредставитель США по КНДР отказался от должности посла в РФ

Специальный представитель Соединенных Штатов по проблемам КНДР Стивен Биган отказался от должности посла в России. Причиной этого решения стало его стремление сосредоточиться на достижении прогресса в деле денуклеаризации Северной Кореи.

Такую информацию распространило агентство Reuters, пишет РИА Новости. Ранее СМИ озвучили имена возможных претендентов на должность посла США в РФ вместо подавшего в отставку Джона Хантсмана. Назывались спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган и посол США в Германии Ричард Гренелл.

Во вторник стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует назначить новым послом страны в России Джона Салливана, первого заместителя госсекретаря Майка Помпео.

Напомним, действующий посол США в Москве Джон Хантсман в начале августа подал прошение об отставке. Предполагается, что он покинет свой пост третьего октября. Дипломат пояснил, что хотел бы вернуться в США после двух лет работы по семейным обстоятельствам, стремясь "воссоединиться с растущей семьей и обязанностями у себя дома".