Топ-менеджеру автодилера "Рольф" продлили арест

О продлении меры пресечения суд просило следствие. Судья Артур Карпов принял решение ходатайство следственного ведомства удовлетворить. Срок домашнего ареста обвиняемому установлен до 25 ноября. Учитывая, что по данному уголовному делу сбор доказательств продолжается.

Адвокат подследственного Кайро просил изменить меру пресечения своему подзащитному на залог в 20 миллионов рублей.

Следователь и прокурор же на заседании суда заявили, что кроме продления меры пресечения обвиняемому необходимо назначить проведение судебных экспертиз, а также допросить около 20 сотрудников "Рольфа".

Кайро не согласился с ограничениями, действующими при такой мере пресечения. Он заявил, что на его иждивении состоит дочь 8 лет, а также мать, которая находится в Киеве. "Состояние моего здоровья требует прогулок и физической нагрузки за пределами квартиры. Я не имею намерения скрываться от следователя", - заверил подследственный.

Следствие настаивает, что в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт", а также кипрской компании "Панабел Лимитед" Сергея Петрова.

СКР в июне возбудил против основателя компании "Рольф" Сергея Петрова и ряда менеджеров уголовное дело о выводе средств по подложным документам. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Сам Петров это отрицает, отмечая, что ничего преступного, перепродав акции не совершил.