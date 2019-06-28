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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Глава департамента "Рольфа" Кайро отправлен под домашний арест

Директор департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолий Кайро отправлен под домашний арест на два месяца. Такое решение вынес в пятницу, 28 июня, Басманный суд Москвы.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Кайро меры пресечения в виде содержания под домашним арестом", - приводит слова судьи Наталии Дударь ТАСС.

Таким образом фигурант громкого дела о выводе за рубеж 4 млрд рублей проведет под домашним арестом как минимум до 25 августа. Известно, что ему предстоит отбыть наказание в московской квартире, прогулки ему запрещены, как и общение с другими фигурантами дела. Отпустить Кайро под залог в 20 млн рублей суд отказался.

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Следствие настаивало, что только домашний арест не позволит обвиняемому скрыться от правосудия. К слову, два из четырех фигурантов этого дела находятся за границей. А сам Кайро является гражданином Украины с видом на жительство.

Свою вину топ-менеджер не признает.

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Напомним, по версии следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт", также кипрской компании "Панабел Лимитед" Сергеем Петровым. Соучастники незаконно перечислили на счета подконтрольной ему кипрской компании денежные средства, полученные от коммерческой деятельности в размере 4 млрд рублей.

В компании утверждают, что сделка была законной и открыто совершалась для оптимизации бизнеса.

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