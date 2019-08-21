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21.08.2019 04:12
Рубрика: В мире

Украинцы возмутились огромным кортежем Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Стрингер/ РИА Новости Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Стрингер/ РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Стрингер/ РИА Новости

Жители Украины в Facebook с негодованием обсуждают кортеж украинского президента Владимира Зеленского. Ради его проезда было перекрыто движение по трассе.

В Кремле пока не готовятся к встрече Путина и Зеленского

Вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху украинский лидер со своей свитой возвращался из Бабьего Яра на 26 автомобилях. Пользователи Сети в комментариях вопрошали, где обещанный велосипед и иронизировали над "слугой народа во всей красе".

Во время своей предвыборной кампании Зеленский заявлял, что будет ездить на работу на велосипеде, однако затем передумал, пояснив, что президент - такой же участник движения, как и все. По словам Зеленского, его кортеж тормозит на светофорах, стоит в пробках и не использует мигалки.

Путин: Контакты с Зеленским внушают осторожный оптимизм

Ранее украинцев возмутил снимок Зеленского с одесского пляжа, который он опубликовал в своем Facebook. Украинскому лидеру посоветовали приезжать "лучше в Донбасс, в зону боевых действий", а не каждую неделю ездить в Одессу.

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