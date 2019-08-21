Россия в вопросе приглашения на саммит G7 в 2020 году ждет конкретных предложений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что обсуждение этой темы необходимо вести в профессиональной, а не публично-развлекательной сфере.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров поддержал предложение Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Американский лидер заверил, что поднимет этот вопрос во время работы саммита во французском Биаррице с 24 по 26 августа.

Ранее Трамп уже заявлял, что он не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8.

"Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение. Сейчас сложно понять, о чем идет речь. Поэтому надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если "семерка" хочет позиционировать себя как серьезный формат", - заявила Захарова радиостанции "Говорит Москва".

Напомним, Россию исключили из "восьмерки" после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.