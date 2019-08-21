Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров поддержал предложение Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Американский лидер заверил, что поднимет этот вопрос во время работы саммита во французском Биаррице с 24 по 26 августа.
Ранее Трамп уже заявлял, что он не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8.
"Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение. Сейчас сложно понять, о чем идет речь. Поэтому надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если "семерка" хочет позиционировать себя как серьезный формат", - заявила Захарова радиостанции "Говорит Москва".
Напомним, Россию исключили из "восьмерки" после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.