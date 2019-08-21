Новости

Фото: Украинская певица "уличила" Бузову в плагиате 13:40
В Канаде гризли унес из палатки и растерзал французского музыканта 13:25
Названа причина смерти актрисы из "Бригады" Александры Назаровой 11:55
Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel 10:20
Официально: Киану Ривз и "Тринити" сыграют в новой "Матрице" у Вачовски 00:40

Вышел новый трейлер фильма "Рэмбо: Последняя кровь"

Новости
    21.08.2019, 12:50
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На официальном YouTube-канале Lionsgate Movies опубликован новый трейлер очередного фильма про неутомимого ветерана Вьетнама Джона Рэмбо с обманчивым заголовком "Рэмбо: Последняя кровь". В отличие от первого трейлера, который был решен в модной стилистике неовестерна с закосом под "Логана", данный ролик делает упор на ностальгию и изобилует кадрами из двух классических фильмов серии: "Рэмбо: Первая кровь" и "Рэмбо: Первая кровь 2".

Фото: youtube.com/ Apple TV
Вышел трейлер первого сериала от Apple - с Дженнифер Энистон

"Спустя почти четыре декады после первого кровопускания Сильвестр Сталлоне возвращается к роли одного из величайших экшн-героев, Джона Рэмбо. Теперь Рэмбо должен вновь столкнуться с прошлым и расчехлить свои боевые умения, чтобы выполнить последнюю миссию по отмщению". - излагается в пояснительном тексте под видео. Где также акцентируется, что "Последняя кровь" - самая-самая последняя.

Впрочем, недавно Сильвестр Сталлоне обмолвился, что если фильм выстрелит как надо, то он, скорее всего, продолжит - потому как "сильно любит это дело". При этом Слай не уточнил, какое именно дело он сильно любит: зарабатывать деньги или играть Рэмбо.

Напомним, несколько лет назад своего культового героя он уже "похоронил". Как и другого культового героя - Рокки, заявив незадолго до премьеры второго "Крида", что великий Бальбоа уходит на покой. После чего в интервью Variety как ни в чем не бывало рассказал об имеющих "хорошие шансы" на воплощение планах на нового "Рокки".

"Рэмбо: Последняя кровь" выходит в прокат 19 сентября.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Умерла актриса из "Бригады" и "Экипажа" Александра Назарова 20.08.2019
Юбилейный фильм о Джеймсе Бонде получил официальное название 20.08.2019
Видео: Валерия пострадала на шоу "Голос" 20.08.2019
На концерте Slipknot в слэме погиб 62-летний фанат 20.08.2019
⧣ Голливуд
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер хоррора "Под водой" - для фанатов "Чужого" 20.08.2019
Букмекеры назвали претендентов на "Оскар" за лучшую мужскую роль 20.08.2019
Фото: Дуэйн "Скала" Джонсон женился 19.08.2019
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Apple TV
Вышел трейлер первого сериала от Apple - с Дженнифер Энистон 20.08.2019
Вышел трейлер третьего сезона "Удивительной миссис Мейзел" 20.08.2019
Вышел трейлер третьего сезона "Мистера Мерседеса" по Стивену Кингу 16.08.2019
⧣ боевик
Фото: kinopoisk.ru
Режиссер "Района №9" Бломкамп не будет снимать нового "Робокопа" 16.08.2019
Новый фильм Тарантино стал лидером российского проката 12.08.2019
Дольф Лундгрен сыграет суперагента в сериале Сильвестра Сталлоне 05.08.2019