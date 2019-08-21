Вышел новый трейлер фильма "Рэмбо: Последняя кровь"

На официальном YouTube-канале Lionsgate Movies опубликован новый трейлер очередного фильма про неутомимого ветерана Вьетнама Джона Рэмбо с обманчивым заголовком "Рэмбо: Последняя кровь". В отличие от первого трейлера, который был решен в модной стилистике неовестерна с закосом под "Логана", данный ролик делает упор на ностальгию и изобилует кадрами из двух классических фильмов серии: "Рэмбо: Первая кровь" и "Рэмбо: Первая кровь 2".

"Спустя почти четыре декады после первого кровопускания Сильвестр Сталлоне возвращается к роли одного из величайших экшн-героев, Джона Рэмбо. Теперь Рэмбо должен вновь столкнуться с прошлым и расчехлить свои боевые умения, чтобы выполнить последнюю миссию по отмщению". - излагается в пояснительном тексте под видео. Где также акцентируется, что "Последняя кровь" - самая-самая последняя.

Впрочем, недавно Сильвестр Сталлоне обмолвился, что если фильм выстрелит как надо, то он, скорее всего, продолжит - потому как "сильно любит это дело". При этом Слай не уточнил, какое именно дело он сильно любит: зарабатывать деньги или играть Рэмбо.

Напомним, несколько лет назад своего культового героя он уже "похоронил". Как и другого культового героя - Рокки, заявив незадолго до премьеры второго "Крида", что великий Бальбоа уходит на покой. После чего в интервью Variety как ни в чем не бывало рассказал об имеющих "хорошие шансы" на воплощение планах на нового "Рокки".

"Рэмбо: Последняя кровь" выходит в прокат 19 сентября.