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Вышел трейлер хоррора "Оленьи рога" от продюсера Гильермо дель Торо

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    21.08.2019, 17:48
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ FoxSearchlight Фото: youtube.com/ FoxSearchlight
Фото: youtube.com/ FoxSearchlight

В Сети появился трейлер хоррора "Оленьи рога" (Antlers), предлагающим очередную историю о мальчике из маленького городка, с которым творится какая-то мистическая жуть.

Режиссёр картины - Скотт Купер, известный по фильмам "Чёрная месса" и "Недруги".

Над сценарием работал Ник Антоска ("Нулевой канал", "Ганнибал").

Продюсер - неутомимый Гильермо дель Торо, который уже совсем скоро - в конце месяца - представит нам свой сериал в стиле стимпанк-фэнтези "Карнивал Роу".

Напомним, в начале августа вышел другой продюсерский проект дель Торо - "Страшные истории для рассказа в темноте" Андре Овредала.

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