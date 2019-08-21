Вышел трейлер хоррора "Оленьи рога" от продюсера Гильермо дель Торо

В Сети появился трейлер хоррора "Оленьи рога" (Antlers), предлагающим очередную историю о мальчике из маленького городка, с которым творится какая-то мистическая жуть.

Режиссёр картины - Скотт Купер, известный по фильмам "Чёрная месса" и "Недруги".

Над сценарием работал Ник Антоска ("Нулевой канал", "Ганнибал").

Продюсер - неутомимый Гильермо дель Торо, который уже совсем скоро - в конце месяца - представит нам свой сериал в стиле стимпанк-фэнтези "Карнивал Роу".

Напомним, в начале августа вышел другой продюсерский проект дель Торо - "Страшные истории для рассказа в темноте" Андре Овредала.