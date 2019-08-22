На Украине встречу Путина и Макрона назвали "похоронами санкций"

Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный, недавно уволенный с этой должности президентом страны Владимиром Зеленским, обеспокоен тем, как прошла недавняя встреча президентов России и Франции. По мнению украинского деятеля, антироссийские санкции фактически похоронены.

Об этом Безсмертный, которого данный факт расстроил, сообщил в интервью украинскому телеканалу "Первый", оно опубликовано на страничке в Facebook. Тот факт, что лидеры двух стран обсудили важнейшие вопросы международной повестки, Бессмертный пытается трактовать в том духе, что Макрон пытается "подключить Россию к реализации французских интересов в Африке, в ядерной программе по Ирану". При этом он забывает о том, что эти интересы Москвы и Парижа полностью совпадают, и оба государства выступают участниками ядерной сделки с Тегераном, над которой совместно работали много лет в рамках "шестерки" посредников. Тот факт, что французский лидер употребляет в отношении ситуации на Донбассе термин "кризис", а не "война", беспокоит Бессмертного еще больше.

"То, что я наблюдал в речи Макрона, было похоронной процессией по санкциям", - заключил он. Напомним, что сам глава Франции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным позитивно высказался о них в соцсетях.