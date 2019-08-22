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Рубрика: В мире

Пентагон: США получат гиперзвуковое оружие в ближайшие пару лет

Министр обороны США Марк Эспер. Фото: AP Photo/Alex Brandon Министр обороны США Марк Эспер. Фото: AP Photo/Alex Brandon
Министр обороны США Марк Эспер. Фото: AP Photo/Alex Brandon

Гиперзвуковое оружие появится в арсенале Соединенных штатов в течение ближайших лет. Об этом в среду заявил министр обороны США Марк Эспер в интервью телеканалу FOX News.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Главе Пентагона был задан вопрос, насколько США близки к тому, чтобы получить такое оружие. "Я думаю, что это вопрос пары лет, если вам угодно", - цитирует ТАСС Эспера.

Ранее исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти заявил, что Соединенные Штаты создадут гиперзвуковую ракету, способную поражать цели на средней и меньшей дальности, что ранее было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Что касается, в частности, радиусов действия, подпадающих под договор, то сейчас, не участвуя в нем, мы смотрим, где можем в первую очередь найти возможности по разработке ракет", - отметил Маккарти.

Напомним, США провели испытания баллистической ракеты средней дальности в неядерном исполнении. В России это восприняли как доказательство давно начатой подготовки выхода из ДРСМД. В четверг Совет Безопасности ООН, который соберется по инициативе России и Китая, обсудит проведенные Пентагоном испытания.

В мире США Выход США из договора о РСМД
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