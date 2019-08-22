Премьер-министр Дании ответила на отказ Трампа от поездки в страну

Отмена ранее запланированной поездки президента США Дональда Трампа в Данию после отказа властей королевства продать Гренландию никак не отразится на отношениях двух стран. "Я была раздражена и удивлена отменой государственного визита президента США, - сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен, - Но наше сотрудничество с США останется совершенно нетронутым, и инцидент не повлияет ни на совместный бизнес, ни на политику безопасности".

Фредериксен отметила, что готовилась к встрече с Трампом и теперь разочарована из-за его демарша, передает TV 2. Ранее Трамп отложил запланированную встречу с премьер-министром Дании из-за отсутствия заинтересованности с ее стороны в обсуждении вопроса о продаже Соединенным Штатам Гренландии. "Дания - это особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что эта страна не будет заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии, я отложу нашу встречу на следующий раз", - пояснил Трамп.

Напомним, Фредериксен заявила о том, что Гренландия не продается и назвала дискуссии на сей счет "абсолютного бесполезными". Между тем Washington Post распространил информацию, что США готовы взять на себя обязательство Дании по выплате 600 миллионов долларов ежегодно в качестве финансовой помощи Гренландии в рамках сделки о покупке острова.