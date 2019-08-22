Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал плохой политикой выставление требований для возвращения России в G8. По словам сенатора, попытки диктовать РФ условия присоединения к "большой восьмерке" являются неправомерными.

Как написал Пушков в Twitter, если страны "большой семерки" хотят остаться в нынешнем составе, без России и Китая, то это их выбор.

Напомним, накануне Трамп и Макрон признали в телефонном разговоре, что участие России в саммите "большой семерки" в 2020 году было бы целесообразным. Трамп якобы намерен поднять этот вопрос на саммите G7 в Биаррице на юго-западе Франции с 24 по 26 августа. На что сенатор Алексей Пушков ответил, что мысль главы Белого дома о том, что Россия должна быть в составе G8 - здравая и единственно верная. Однако, по его словам, остается непонятным, как это сочетается с 70 видами антироссийских санкций, введенных Вашингтоном.