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22.08.2019 07:00
Рубрика: Власть

Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал плохой политикой выставление требований для возвращения России в G8. По словам сенатора, попытки диктовать РФ условия присоединения к "большой восьмерке" являются неправомерными.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Как написал Пушков в Twitter, если страны "большой семерки" хотят остаться в нынешнем составе, без России и Китая, то это их выбор.

Напомним, накануне Трамп и Макрон признали в телефонном разговоре, что участие России в саммите "большой семерки" в 2020 году было бы целесообразным. Трамп якобы намерен поднять этот вопрос на саммите G7 в Биаррице на юго-западе Франции с 24 по 26 августа. На что сенатор Алексей Пушков ответил, что мысль главы Белого дома о том, что Россия должна быть в составе G8 - здравая и единственно верная. Однако, по его словам, остается непонятным, как это сочетается с 70 видами антироссийских санкций, введенных Вашингтоном.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Саммиты G7
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