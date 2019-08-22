Собянин поздравил россиян с Днем Государственного флага

Сегодня, 22 августа, в России официально празднуется День государственного флага. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил всех россиян с праздником на своей странице в Twitter.

"Поздравляю всех с Днем Государственного флага! С триколором россияне покоряли моря, сражались за Родину, брали новые высоты в спорте, гордились страной. Это символ славы и память о великих событиях", - написал мэр города.

Поздравляю всех с Днем Государственного флага! С триколором россияне покоряли моря, сражались за Родину, брали новые высоты в спорте, гордились страной. Это символ славы и память о великих событиях. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 22 августа 2019 г.

В Москве 350-летний юбилей российского флага будут праздновать с 22 по 25 августа. В эти дни на 33 площадках - в парках, культурных центрах, музеях и библиотеках - пройдут флешмобы, акции и концерты.

Напомним, впервые триколор упоминается в указах царя Алексея Михайловича от 1669 года. Тогда на воду спустили первый русский военный корабль "Орел", на борту которого и подняли бело-сине-красный флаг. Уже при Петре I он получил широкое распространение. Сегодня триколор - один из главных государственных символов наряду с гербом и гимном.