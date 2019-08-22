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22.08.2019 19:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербургские врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)

Врачи из Санкт-Петербурга обследовали девочку, которая утонула в бассейне отеля "Санхилл" в турецком Бодруме. По итогам диагностики они пришли к выводу, что ее невозможно сейчас транспортировать на родину.

Как передает ТАСС, 12-летняя девочка, которую 18 августа засосало в трубу бассейна, находится в коме. Ее состояние оценивается как критическое.

На Кубани подросток пострадал в бассейне на базе отдыха

Специалисты прибыли из Петербурга в Бодрум сегодня днем. Уже прошли консультации российских медиков с турецкими коллегами, в эти часы устанавливаются последствия происшедшего для легочной системы пострадавшей и возможности удаления дренажей из плевральных полостей организма.

В зависимости от полученного результата станет ясно, будет ли возможно переместить пациентку в диагностические кабинеты компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии.

Происшествия ЧП Несчастные случаи В мире Ближний Восток Турция Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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