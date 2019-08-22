Видео: СК показал выгоревшую каюту теплохода в Петербурге

Обгоревшие внутренние перегородки, разбитые иллюминаторы, наспех оставленные каюты - Следственный комитет Российской Федерации опубликовал на своем официальном канале на YouTube видеозапись осмотра четырехпалубного круизного теплохода "Петр Чайковский", где произошел пожар.

На теплоходе, ошвартованном на Октябрьской набережной Невы, сегодня рано утром произошло возгорание в одном из помещений. В результате чрезвычайного происшествия были эвакуированы 320 пассажиров и членов экипажа, погиб один человек - судовой механик, в каюте которого и произошло возгорание.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Среди основных версий фигурирует возможность возникновения пожара вследствие последствий курения в каюте погибшего.

Теплоход "Петр Чайковский" принадлежит ОАО "Донинтурфлот", которое владеет десятью речными лайнерами и организовывает водные круизы по Центральной Европейской части России для клиентов из восемнадцати стран мира.

Сейчас на предприятии Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности эксплуатации судов. Об этом сообщается на сайте ведомства.