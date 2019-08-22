На Кубани мать посаженного на цепь ребенка подала иск в суд

Получила продолжение громкая история, случившаяся в небольшом селе Великовечном Белореченского района Кубани, где 46-летний местный житель якобы в наказание за провинность посадил на привязь в сарай во дворе частного дома своего десятилетнего сына. Мать мальчика Виктория Пономарчук сообщила корреспонденту "РГ", что она подала иск в суд об определении места жительства ребенка.

- Я хочу, чтобы сын жил со мной, - сказала она. - Заседание назначено на 28 августа в Белореченском районном суде. Надеюсь на скорейшее положительное решение, чтобы успеть первого сентября повести сына в новую школу.

Напомним, 18 июля в селе Великовечном Белореченского района 46-летний Валентин Матвиенко посадил родного сына на цепь в сарае, а сам с четырехлетним сыном и беременной мачехой уехал на роды в перинатальный центр Краснодара. Ребенок смог самостоятельно выбраться и сообщить о случившемся работникам соседнего с домом магазина, которые вызвали правоохранителей. Мальчик был с замком на цепи, обмотанной вокруг шеи.

Белореченский следственный отдел СК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы"). Исходя из санкций, подозреваемому грозит срок лишения свободы до пяти лет. Расследование еще продолжается. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Реакция отца на проживание ребенка с матерью неизвестна.

- Пока мальчик находится в Апшеронском социально-реабилитационном центре и чувствует себя гораздо лучше, - продолжила Виктория Пономарчук. - Я часто навещаю сына.

Ребенок жил с мамой до четырех лет. Несмотря на то, что суд в 2013 году после развода родителей определил место проживания ребенка с мамой, в 2016-м по настоянию отца принял решение уже в его пользу. Родная мать не стала оспаривать вердикт, оставив мальчика с отцом, конечно же, с его согласия.

Виктория Пономарчук сейчас живет в станице Кубанской Апшеронского района, в 25 километрах от села Великовечного. У нее другая семья - вскоре после печального инцидента женщина родила четвертого ребенка, тоже мальчика. Теперь у нее три сына, которым десять лет, три года и новорожденный, а также дочь - ей пять.