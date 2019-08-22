На Урале суд арестовал депутата, подозреваемого в убийстве жены

Депутата Локомотивного городского округа Челябинской области, которого подозревают в убийстве супруги, арестовали.

Судья удовлетворил ходатайство следователя о заключении парламентария под стражу на два месяца. Об этом сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на Карталинский городской суд. Защита мужчины просила о домашнем аресте.

Напомним, по версии следствия, чиновник поссорился со своей третьей женой в ночь на 21 августа. Он выстрелил в нее несколько раз из охотничьего ружья, на которое имел документы. От ранений женщина скончалась.

У супружеской пары трое детей, опеку над которыми намерена оформить бабушка. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").