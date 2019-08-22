СМИ: Канада выступила против возвращения России в G8

Позиция Канады относительно участия России в саммитах бывшей "Большой восьмерки", а ныне "семерки" не изменилась. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного канадского чиновника, с которым агентство побеседовало перед встречей лидеров G7 во французском Биаррице. Впрочем, никаких официальных комментариев властей Канады по этому поводу до сих пор не последовало.

Ранее в прессе сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддержал идею французского лидера Эмманюэля Макрона в следующем году пригласить Россию на саммит G7 в США.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с Макроном заявил, что Москва по-прежнему готова к диалогу во всех форматах, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что восстановление "восьмерки" для нашей страны не является самоцелью, тем более что ключевые международные вопросы давно обсуждаются в рамках G20.