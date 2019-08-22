Toyota Land Cruiser могут заменить на Lexus

Toyota рассматривает вариант замены на американском рынке модели Land Cruiser на внедорожник Lexus LX570. Об этом сообщил американский журналист Джонни Либерман.

Хотя его пост в Instagram - сугубо частное мнение, публикация получила почти 5 тысяч лайков и 477 комментариев. Судьба легендарной модели внедорожника вызывает невероятный интерес, и в итоге о предположении Либермана написали едва ли не все ведущие автомобильные сайты мира. Изданию Jalopnik удалось добиться комментария от представителей американского подразделения Toyota, и там поднявшуюся волну немного успокоили. Мол, на данный момент такого решения не принято.

Тем не менее, доводы Либермана звучат убедительно. Он указывает на высокую стоимость Land Cruiser в США - 86 тысяч долларов, хотя японская марка уже несколько десятков лет не вкладывает деньги в продвижение модели. В итоге тираж машины составляет около 3 тысяч экземпляров в год - явно мало для сверхтехнологичного внедорожника. При этом люксовая версия LC200 - Lexus LX570 - еще дороже, но и продается лучше. А значит, эта модель выгоднее для представительства. И потому сам журналист, хоть и считает такое решение "тупым", поверил тому, что услышал от некоего источника. Согласно его информации, уход Land Cruiser может состояться в 2022 году. Но, как надеется Либерман, в Toyota к этому времени успеют передумать, столкнувшись с протестами фанатов легендарной модели.

Отметим, что после ухода США внедорожник останется в продаже только на Ближнем Востоке и в России. У нас эта модель продается по цене от 4 875 000 до 6 044 000 рублей. У нее 5- и 7-местный салон, бензиновый мотор 4.6 и турбированный 4.5 в паре с 6-диапазонным "автоматом".

Добавим, что Toyota намерена выпустить новое поколение Cruiser под индексом "300". Автомобиль появится ориентировочно в 2021 году.