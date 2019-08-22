Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр

Состояние 83-летнего советского, российского актера, режиссера, поэта и писателя Валентина Иосифовича Гафта оценивается как стабильное.

Об этом РИА Новости рассказала супруга Народного артиста России, актриса Ольга Остроумова. Добавив, что мужа перевели в реабилитационный центр.

"Его перевели в реабилитационный центр, состояние стабильное", - сказала Остроумова. Указав, что пока не готова ответить, какое время Валентин Иосифович там пробудет.

Ранее сообщалось, что актер был госпитализирован после инсульта.

Перед этим Гафту была сделана операция.

Валентин Гафт родился в Москве. В школе участвовал в самодеятельности - играл в любительских спектаклях. Подав документы в Щукинское училище и в Школу-студию МХАТ, в последнюю поступил с первой попытки, сдав экзамен на "отлично".

В 1957 году дебютировал на сцене Театра имени Моссовета, через некоторое время перешел в Московский драматический театр, ныне - Театр на Малой Бронной. С 1969 года и по сей день - актер театра "Современник".

Экранный дебют - 1956 год, военная драма Михаила Ромма "Убийство на улице Данте" - с Козаковым и Смоктуновским, где сыграл Роже, убийцу.