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Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр

Новости
    22.08.2019, 12:41
Текст:   Олег Усков

Состояние 83-летнего советского, российского актера, режиссера, поэта и писателя Валентина Иосифовича Гафта оценивается как стабильное.

Об этом РИА Новости рассказала супруга Народного артиста России, актриса Ольга Остроумова. Добавив, что мужа перевели в реабилитационный центр.

"Его перевели в реабилитационный центр, состояние стабильное", - сказала Остроумова. Указав, что пока не готова ответить, какое время Валентин Иосифович там пробудет.

Ранее сообщалось, что актер был госпитализирован после инсульта.

Перед этим Гафту была сделана операция.

Фото: instagram.com/ shukshina_maria
Фото: дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла сведения о сердечном приступе

Валентин Гафт родился в Москве. В школе участвовал в самодеятельности - играл в любительских спектаклях. Подав документы в Щукинское училище и в Школу-студию МХАТ, в последнюю поступил с первой попытки, сдав экзамен на "отлично".

В 1957 году дебютировал на сцене Театра имени Моссовета, через некоторое время перешел в Московский драматический театр, ныне - Театр на Малой Бронной. С 1969 года и по сей день - актер театра "Современник".

Экранный дебют - 1956 год, военная драма Михаила Ромма "Убийство на улице Данте" - с Козаковым и Смоктуновским, где сыграл Роже, убийцу.

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