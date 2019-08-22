Новости

Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр 12:41
Вышел трейлер "Бомбы" с Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби 11:53
Фото: дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла сведения о сердечном приступе 11:41
Звезда "Стражей Галактики" и "Ходячих мертвецов" снимется в "Форсаже 9" 11:26
Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус 11:08

Вышел IMAX-трейлер фильма про космонавта с Брэдом Питтом

Новости
    22.08.2019, 12:18
Текст:   Олег Усков

Зияющие черные пустоты, величественные ландшафты и симпатяга Брэд Питт, человек, в актерских дарованиях которого сомневаться абсурдно, - в IMAX-трейлер фантастический драмы "К звездам".

Питт играет инженера и астронавта Роя МакБрайда, который отправляется искать на край Солнечной системы своего отца, загадочно сгинувшего в космосе.

Разумеется, все будет сопряжено с шокирующим срыванием покровов.

В ролях: Томми Ли Джонс, Дональд Сазерленд, Рут Негга (Тюлип из "Проповедника"), Лив Тайлер.

Режиссер - Джеймс Грей ("Затерянный город Z").

Премьера в России - 19 сентября.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Сиквел "Сияния" Стивена Кинга получил "кровавый" рейтинг "R" 10:53
Бывшая жена Ромеро и создатель "Оно" экранизируют еще один роман Кинга 10:46
Дуэйн Джонсон признан самым высокооплачиваемым актером мира 01:17
Федосеевой-Шукшиной стало плохо во время отдыха в Болгарии 21.08.2019
⧣ Голливуд
Фото: kinopoisk.ru
Вышел новый трейлер фильма "Рэмбо: Последняя кровь" 21.08.2019
Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel 21.08.2019
Официально: Киану Ривз и "Тринити" сыграют в новой "Матрице" у Вачовски 21.08.2019
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышли сразу два трейлера нового фильма со Скарлетт Йоханссон 21.08.2019
Вышел трейлер первого сериала от Apple - с Дженнифер Энистон 20.08.2019
Вышел трейлер третьего сезона "Удивительной миссис Мейзел" 20.08.2019
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер хоррора "Под водой" - для фанатов "Чужого" 20.08.2019
Новые "Люди Икс" с "Сансой Старк" стали самым провальным фильмом серии 18.08.2019
SyFy закрыл сериал про родину Супермена и отказался от его спин-оффа 18.08.2019