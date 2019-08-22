Вышел IMAX-трейлер фильма про космонавта с Брэдом Питтом

Зияющие черные пустоты, величественные ландшафты и симпатяга Брэд Питт, человек, в актерских дарованиях которого сомневаться абсурдно, - в IMAX-трейлер фантастический драмы "К звездам".

Питт играет инженера и астронавта Роя МакБрайда, который отправляется искать на край Солнечной системы своего отца, загадочно сгинувшего в космосе.

Разумеется, все будет сопряжено с шокирующим срыванием покровов.

В ролях: Томми Ли Джонс, Дональд Сазерленд, Рут Негга (Тюлип из "Проповедника"), Лив Тайлер.

Режиссер - Джеймс Грей ("Затерянный город Z").

Премьера в России - 19 сентября.