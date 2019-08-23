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Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ объявил о старте производства "драйверской" Lada Granta

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ объявил о старте производства Lada Granta Drive Active. Как сообщает компания, автомобиль создан для любителей энергичного стиля вождения.

Главная особенность - короткоходная подвеска спортивного типа от Lada Sport, которая позволяет снизить крены и улучшает управляемость в скоростных виражах. Передние кресла с развитой боковой поддержкой, красной отстрочкой украшена кожаная оплетка руля, яркие вставки присутствуют в обивке сидений, а комбинация приборов получила красную подсветку.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Длина Drive Active составляет 4 280 мм, ширина - 1 700 мм, а высота - 1 450 миллиметров. Параметры стандартного седана - 4 268 х 1 700 х 1 450 миллиметров. Также машина получила новые бамперы и другие шины.

Granta Drive Active будет выпускаться с двумя вариантами силового агрегата: 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с. компонуется МКПП или автоматизированной механической трансмиссией. Напомним, что в семействе Granta АМТ получила режим "Sport", в котором и мотор и коробка передач работают по особому динамичному алгоритму.

В базовое оснащение Granta Drive Active войдет кондиционер и аудио-система. О ценах и дате старта продаж будет объявлено дополнительно.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Напомним, "РГ" первой сообщила о том, что вазовский "бюджетник" получит версию Drive Active. Еще 18 августа мы обнаружили на этот автомобиль одобрение типа транспортного средства.

Семейство Lada Granta представлено седаном, лифтбеком, 5-дверным хэтчбеком, универсалом и его кросс-версией. Базовым для модели является 87-сильный 8-клапанник, который можно заказать в паре с 5-ступенчатой МКП.

Также в гамме присутствуют 98-сильный мотор, которому положена автоматическая коробка Jatco, и 106-сильный двигатель, доступный в паре как с "механикой", так и с АМТ. Цена на Granta начинается от 444 900 рублей.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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#Lada