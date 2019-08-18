Не спорт: Lada Granta получила новую версию Drive Active

Напомним, "Российская газета" сообщала, что у Lada Granta не будет "заряженной" версии Sport, но у седана модели снова появится исполнение Drive Active, подразумевающее другой, более агрессивный обвес при абсолютно серийной начинке. И теперь в этом не может быть никаких сомнений: на седан Lada Granta Drive Active получено одобрение типа транспортного средства.

Заявителем и изготовителем Granta Drive Active выступает компания ООО "Лада Спорт", которая в настоящее время мелкосерийно производит Vesta Sport. Как и предполагалось, новинка не получила форсированного двигателя и модернизированных трансмиссии, подвески, тормозной системы.

Есть небольшие различия по габаритам, которые можно объяснить, по крайней мере, новыми бамперами и другими шинами в базовой комплектации. Так, длина седана Lada Granta - 4 268 мм, ширина - 1 700 мм, высота - 1 500 мм. Параметры Granta Drive Active соответственно: 4 280 х 1 700 х 1 450 мм.

Также есть небольшая разница в ширине колеи передних колёс: 1 436 против 1 430 мм - у новинки на 6 мм больше.

Под капотом Lada Granta Drive Active установлен 106-сильный ВАЗ-21127 объёмом 1.6 литра, пару которому составляет 5-ступенчатая механическая коробка передач. Интересно, что в ОТТС на семейство Granta для данного двигателя в качестве топлива указан бензин не ниже АИ-92, а в одобрении на модификацию Drive Active - не ниже АИ-95.

Также стоит обратить внимание на разницу в системе зажигания: у обычной Granta она электронная, со статическим распределителем, а у Drive Active - микропроцессорная.

Согласно документу, для Lada Granta Drive Active предусмотрены шины 185/55 R15.

Ранее "РГ" неоднократно публиковала фото седана Lada Granta в камуфляже, который скрывал другое оформление передней и задней части и пороги. Также на автомобиле можно было рассмотреть небольшой спойлер на крышке багажника и насадку на трубе выхлопной системы.

Относительно сроков появления новинки в продаже пока конкретики нет. Некоторые источники утверждали, что автомобиль можно будет купить уже в конце лета.