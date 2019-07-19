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19.07.2019 09:10
Рубрика: Российский автопром

"Заряженную" Lada Granta вновь заметили на тестах

Текст: Юрий Зубко
Фото: "Авто.ру" Фото: "Авто.ру"
Фото: "Авто.ру"

В Сети вновь появились фотографии обновленной Lada Granta Sport. Снимки публикует "Авто.ру". Как сообщается, прототип проходит испытания на дорогах Тольятти. 

"Заряженная" версия отличается от обычной Granta накладками на порогах, колесными дисками другого дизайна, измененным задним бампером, небольшим спойлером на крышке багажника, крупной насадкой на выхлопной трубе, спортивными настройками подвески, задними дисковыми тормозами и форсированным до 120 л.с. 1.6-литровым двигателем.

Фото: Валерий Карташов
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Ранее, напомним, "РГ" также публиковала фото и видео Granta, которая проходила дорожные и доводочные испытания. Однако чуть позже директор Lada по маркетингу Фабьен Гульми заявил, что АвтоВАЗ не планирует выпуск Granta Sport и Granta NFR. Он также отметил, что возможно создание модели со спортивным внешним видом, но не более того. Так что когда появится обновленная Lada Granta и появится ли - неизвестно. 

Стоимость дорестайлинговой Lada Granta Sport начиналась с отметки в 534 900 рублей. Под капотом автомобиля располагался силовой агрегат объемом 1,6 литра, который выдавал 106 л.с. и 114 л.с. До 100 км/ч "заряженная" Lada Granta разгонялась за 10,9 секунды и 9,5 секунды соответственно.

Кстати, на днях АвтоВАЗ рассказал о новом поколении Lada Granta с вариатором. Как отметил представитель компании Стас Березий, "с новостью про автоматическую трансмиссию все очень и очень похоже на правду". 

Фото: "Авто.ру"
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#Lada