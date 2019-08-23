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23.08.2019 11:07
Рубрика: Спорт

Футболист "Краснодара" Реми Кабелла выбыл на полгода из-за травмы

Текст: Максим Домчев

Французский полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла из-за повреждения пропустит как минимум полгода. Об этом сообщил генеральный директор футбольного клуба Владимир Хашиг.

Фото: РИА Новости
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Матч против "Олимпиакоса", состоявшийся 21 августа в Греции, получился для "Краснодара" крайне неудачным не только из-за крупного поражения - 0:4. Помимо этого "быки" надолго лишились Кабеллы, который перешел в российскую команду месяц назад и успел за нее провести пять игр. Француз получил травму в первом тайме встречи с "Олимпиакосом" и был заменен на 26-й минуте.

"Мы потрясены травмой Реми Кабеллы, полученной им в матче "Олимпиакос" - "Краснодар". Как показали результаты медицинского обследования, наш полузащитник выбыл по меньшей мере на полгода. И это уже третий игрок основного состава за последние три месяца, которого мы теряем на такой срок. Более того, Реми Кабелла - наш самый амбициозный трансфер и футболист, вокруг которого мы планировали строить игру в атаке", - сказал Хашиг, чьи слова приводит официальный сайт "Краснодара".

Гендиректор заявил, что в основном составе "быков" выбывших заменят молодые игроки из системы клуба. "Краснодар" выдал свой лучший старт в РПЛ, набрав 13 очков за 6 туров, но уже сейчас понятно, что этот сезон будет невероятно сложным. В связи с таким количеством травм мы будем вынуждены увеличивать количество молодых игроков, которых наигрываем в основном составе. Возможно, кому-то из них еще рано играть основные роли на этом уровне, но у нас нет выбора", - отметил он.

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По словам Хашига, клуб имеет возможности для усиления состава, но ограничен в действиях из-за правил финансового fair play. "Мы не считаем, что это справедливо, но вынуждены придерживаться существующих законов и правил", - подчеркнул он.

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