ГАЗель Next получила необычную версию на 22 места

ГАЗ получил ОТТС на GAZelle Next модификации А64R42 - микроавтобус со стандартной колесной базой, но увеличенной вместимостью пассажиров.

В феврале 2019 года в базе Росстандарта появилось ОТТС на 22-местную ГАЗель Next A65R52, которая дебютировала ещё два года назад. Эта модификация отличается растянутой до 3 950 мм колёсной базой и увеличенным на 495 мм задним свесом.

В одобрении типа транспортного средства на новый А64R42 указаны стандартные габариты модели: длина колёсной базы 3 745 мм, общая длина автомобиля - 6 088 мм. В графе "назначение" прописано: "перевозка детей в возрасте от 6 до 16 лет".

Двигатель у новой модификации стандартный: рядная дизельная "четвёрка" мощностью 140 л.с., работающая в паре с 5-ступенчатой МКП.

Не исключено, что ОТТС получено на низкопольный городской микроавтобус, о котором "РГ" сообщала ранее.