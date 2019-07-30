ГАЗ выпустит новую "ГАЗель"

Горьковский автогигант разрабатывает новую модель на шасси "ГАЗели Next" - низкопольный городской микроавтобус.

Как сообщает аналитическое агентство "Автостат", новая модель микроавтобуса будет обладать просторным и комфортным внутренним убранством, а также отвечать требованиям программы "Доступная среда". Проще говоря, модель сможет перевозить людей с ограниченными возможностями и мам с детскими колясками.

Работы над новой "ГАЗелью" уже идут полным ходом, её выпуск и продажи должны начаться в 2020 году.

Предположительно речь идёт об 22-местном каркасном автобусе на базе "ГАЗели Next 4,6" премьера которого состоялась в Москве на выставке "Busworld Russia-2016". Тогда прототип имел низкий уровень пола, двустворчатую распашную дверь (!), заднюю пневматическую подвеску, мост увеличенной грузоподъемности и усиленную раму, а также дисковые тормоза на всех колесах. Под капотом располагался двигатель Cummins ISF 2,8 мощностью 149 л.с.

Стоит отметить, что на данный момент новейшими авто в семействе "ГАЗель Next" стали грузовой фургон и микроавтобус полной массой 4,6 т со сверхдлинной колесной базой и увеличенным задним свесом. Их продажи стартовали в марте 2019 года.

Напомним, "ГАЗель Next" до конца нынешнего года получит подушки безопасности и электронную систему динамической стабилизации (ESP). Также "Российская газета" сообщала о том, что ГАЗ начал отгрузку "ГАЗели Next" с турбодизелем Volkswagen.

Сегодня семейство "ГАЗель Next" имеет широкий выбор модификаций и вариантов спецтехники, среди которых - грузовые и грузопассажирские модели, цельнометаллические фургоны и "комби", микроавтобусы с разным количеством мест, хлебные, промтоварные и изотермические фургоны, европлатформы, машины скорой помощи и школьные автобусы.

Кстати, 20 июля исполнилось ровно 25 лет с момента выпуска первого серийного автомобиля "ГАЗель". За эти годы автомобиль прошел полную смену поколений, при этом всего произведено более 2 млн экземпляров этой модели. "ГАЗель Next" является бестселлером сегмента легких коммерческих автомобилей (LCV) в России.