"ГАЗель Next" с немецким "сердцем": отгрузка началась

Горьковский автогигант собрал первую партию "ГАЗели-Next" с турбодизелем Volkswagen. Серийные экземпляры в количестве 30 штук отгружены нижегородской компании "Луидор", официальному дилеру марки "ГАЗ". Ранее в декабре прошлого года к дилерам поступило несколько предсерийных машин, тогда они ушли перевозчикам для отслеживания в условиях реальной эксплуатации и обратной связи, т.е. выявления недочетов.

Новая модификация "ГАЗели-Next" оборудована двигателем Volkswagen 2.0 TDI серии ЕА189 с системой впрыска Common rail. Также силовой агрегат оснащен системой очистки выхлопных газов SCR с впрыском мочевины, благодаря этому он отвечает экологическим требованиям "Евро-6". Мотор агрегатирован с 6-ступенчатой механической коробкой передач "газовской" разработки - коробка имеет тросиковый привод (управление "джойстиком") и способна "переваривать" момент до 450 Нм.

"Легкий и компактный дизельный двигатель" Volkswagen 2.0 TDI серии ЕА189 устанавливается в данный момент на VW Crafter и MAN TGE. Максимальная мощность этого мотора составляет 136 л.с., а максимальный крутящий момент 340 Нм достигается в наиболее востребованном диапазоне 1600-2250 об/мин.

По данным "Луидора", стоимость "голой" "ГАЗели-Next" с двухлитровым турбодизелем Volkswagen составляет 1 145 000 рублей. Ровно столько же стоит "ГАЗель Next", оснащённая китайским турбодизелем Huadong (Cummins) ISF 2.8 мощностью 150 л.с., с крутящим моментом 330 Нм и максимальной скоростью 130 км/ч. Помимо "заграничных" силовых агрегатов в моторную гамму "ГАЗели Next" входит российский бензиновый двигатель УМЗ Evotech 2.7 л. (120 л.с.). Минимальная стоимость "ГАЗели" с УМЗ Evotech начинается с отметки 1,1 млн. Для последних двух двигателей предлагается исключительно 5-ступенчатая "механика" ("джойстик).

Напомним, премьера новой версии "ГАЗели-Next" состоялась в сентябре на международной выставке коммерческого транспорта в Ганновере IAA-2018. Сборку ЕА189 должны наладить на мощностях Ярославского моторного завода, уровень автоматизации которого достигает 90%. С конвейера ГАЗа ежегодно будет сходить 40 000 автомобилей "ГАЗель Next" с мотором VW, при этом модель будет предлагаться как в России, так и в Европе.

К слову, "ГАЗель Next" в текущем году получит подушки безопасности, а также электронную систему динамической стабилизации (ESP).

Ранее мы сообщали о старте продаж фургона и микроавтобуса "ГАЗель Next" со сверхдлинной колесной базой и увеличенным задним свесом.