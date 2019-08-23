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Из "Однажды в...Голливуде" Тарантино вырезали Тима Рота

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    23.08.2019, 18:35
Текст:   Илья Маршак
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Квентин Тарантино рассказал о том, что в финальную версию картины "Однажды в… Голливуде" не вошло множество сцен с известными актерами, в том числе с Тимом Ротом.

Как оказалось, Рот пробовал сыграть дворецкого знаменитого парикмахера Джея Себринга, бывшего бойфренда Шерон Тейт. В фильме роль Себринга исполнил Эмиль Хирш.

Фото: kinopoisk.ru
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"Это был забавная небольшая сцена, от которой в итоге пришлось отказаться. Тем не менее он стал частью нашей команды. Я ценю, что мы поработали вместе, и то, с каким трепетом и заботой он относился к проекту", - передает слова Тарантино The Independent.

Кроме того, зрители не увидели сцен, в которых Джеймс Марсден, звезда "Мира Дикого Запада", сыграл молодого Берта Рейнольдса. То же произошло и с Дэнни Стронгом, исполнителем роли джазового певца Дина Мартина.

Тим Рот сыграл знаковые роли в таких фильмах Тарантино, как "Бешеные псы", "Криминальное чтиво", "Четыре комнаты" и "Омерзительная восьмерка". 21 августа актер стал специальным гостем юбилейного 25 Международного кинофестиваля Sarajevo Film Festival - SFF, где ему была вручена награда "Почетное сердце Сараево" за особый вклад в киноискусство.

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