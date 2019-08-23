Премьер-министр Польши призвал создать новую базу НАТО в стране

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что необходимо увеличить число американских военнослужащих в стране, а также создать новую базу НАТО.

Об этом он заявил в четверг в интервью Funke. Политик подчеркнул, что США не должны ослаблять своего военного присутствия на территории соседней Германии. По его мнению, это не вопрос выбора. "Нам нужна база НАТО в Рамштайне и мы нуждаемся в новой долгосрочной базе НАТО в Польше", - цитирует ТАСС Моравецкого.

Премьер-министр также раскритиковал Германию за то, что она, по его мнению, не выполняет обязательства по расходам на оборону. "Я не скажу, что Германия является иждивенцем, но ее вклад не соответствует обязательствам", - заявил он, напомнив, что страны НАТО согласились повысить военные расходы до 2% от национального ВВП.

Сегодня в Германии размещены около 35 000 американских военнослужащих на военных базах в Штутгарте, Рамштайне и на полигоне в баварском городе Grafenwöhr. Кроме того, на объектах армии работают 17 тысяч американских и 12 тысяч немецких гражданских лиц.

В июне президент США Дональд Трамп на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции сообщил, что Варшава на свои средства построит объект для размещения дополнительной тысячи американских военнослужащих. Он подчеркнул, что США не будут направлять дополнительные войска в Европу и могут увеличить свой воинский контингент в Польше за счет переброски сил из Германии.

В августе посол США в Германии Ричард Гренелл оказался в центре скандала, заявив, что что Соединенные Штаты могут передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу из-за того, что ФРГ до сих пор не увеличила расходы на оборону до 2% от ВВП. По его словам, "оскорбительно" ожидать, что американские налогоплательщики и дальше будут платить за тысячи военных США в Германии, "тогда как немцы используют свой профицит торгового баланса на внутренние цели".