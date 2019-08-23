Ravon снова попытается навязать конкуренцию Lada Vesta

Ravon (экс-Daewoo) получил одобрение типа транспортного средства на седан R4, который является перелицованным Chevrolet Cobalt. Для модели доступен 1.5-литровый 106-сильный бензиновый двигатель. В списке доступных трансмиссий значатся 5-скоростная "механика" и 6-ступенчатый "автомат".

Ранее "Российская газета" сообщала, что марка Ravon возвращается на российский рынок спустя полтора года, и публиковала прайс-лист на модельный ряд, который представлен компактной "пятидверкой" R2 (Chevrolet Spark), седанами R3 Nexia (Chevrolet Aveo) и R4.

Цена на последний стартует от 678 000 рублей. В базовой комплектации автомобиль оснащён подушкой безопасности водителя, системами ABS и ESC, гидроусилителем рулевого управления, аудиосистемой с четырьмя динамиками, зеркалами заднего вида с функцией обогрева. Такие опции, как кондиционер и электрические стеклоподъёмники доступны в более дорогих версиях, рулевая колонка регулируется только по высоте.

Купить Lada Vesta можно начиная от 606 900 рублей. В базовой комплектации седан укомплектован 106-сильным мотором и 5-ступенчатой МКП. В начальной версии оснащения вазовская модель имеет фронтальные эйрбеги, рулевую колонку с регулировкой по высоте и вылету, электростеклоподъёмники передних дверей, зеркала с электроприводом и обогревом, системы ABS, ESC, противобуксовочную систему и ассистент при трогании на подъёме. Мультимедиа у Vesta нет, только аудиоподготовка.